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22:37, 10 октября 202469-я параллель

«Ясли для взрослых» открыли в российском регионе

В Архангельске открыли детский сад для пенсионеров с деменцией

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В Архангельске открыли «ясли для взрослых», в которых занимаются люди с деменцией. Об этом сообщает портал 29.RU.

Как рассказало издание, «ясли» функционируют как аналог детского сада. Работающие люди приводят в учреждение пожилых родственников, и всю первую половину дня «воспитатели» ухаживают за ними — проводят развивающие игры, которые должны затормозить развитие болезни, занимаются с пенсионерами физкультурой и в целом осуществляют за ними уход.

«У нас такое случается, что они (учащиеся) имена (свои) забывают, и родственников забывают, которые за ними приходят. Но они чувствуют ту атмосферу тепла, добра, которая у нас здесь царит», — приводит портал слова Ирины Поромовой, руководителя учреждения.

Она добавляет, что одна из важных задач педагогов учреждения — помочь горожанам продлить «домашнюю жизнь» больных деменцией родственников, чтобы «у них не возникало мыслей определить в стационарные учреждения соцобслуживания».

Отмечается, что в Архангельске работают уже три филиала таких «яслей».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в сентябре стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам.

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      Марк Леонов
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