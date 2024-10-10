«Зенит» выиграл у «Барселоны» спор в CAS

«Зенит» выиграл у «Барселоны» дело в CAS по трансферу футболиста Малкома

«Зенит» выиграл у «Барселоны» спор по трансферу бразильского форварда Малкома. О решении Спортивного арбитражного суда (CAS) российская команда сообщила в Telegram-канале.

Испанский клуб указывал на пункт в договоре, который обязывал «Зенит» выплачивать им компенсацию за каждый выход команды в групповой этап Лиги чемпионов при условии, что бразилец сыграет определенное количество матчей Российской премьер-лиги. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) освободила петербуржцев от выплат из-за отстранения от еврокубков, с чем «Барселона» была не согласна.

В результате суд встал на сторону «Зенита». Решение по делу было направлено сторонам в четверг, 10 октября.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2021 году. В составе сине-бело-голубых бразилец стал четырехкратным чемпионом России, также он один раз завоевал Кубок страны и четыре — Суперкубок. В настоящее время футболист выступает за саудовский «Аль-Хиляль».