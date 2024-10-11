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15:51, 11 октября 2024Мир

Экс-посол Антонов предупредил США о пропасти

Экс-посол Антонов: поддержка Украины затягивает США в пропасть

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Военная поддержка Украины затягивает США в пропасть, как и все страны Запада. Об этом заявил экс-посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

«Проект "Украина" только все дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», — рассказал дипломат.

Антонов также подчеркнул, что мир стоит перед угрозой ядерной катастрофы. В частности, он указал, что в Пентагоне прорабатывают сценарии подобного столкновения. По его словам, американская сторона ошибочно исходит из того, что такой конфликт затронет лишь Восточную Европу, однако это ошибочно.

Ранее Антонов заявил, что сейчас нет даже намеков на остановку поставок оружия на Украину за счет американских налогоплательщиков. Дипломат подчеркнул, что США отказываются обращать внимание на четкие предупреждения со стороны президента России Владимира Путина, что «зеленый свет» для подобных атак будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт «со всеми вытекающими отсюда выводами с нашей стороны».

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      Максим Габриелян
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