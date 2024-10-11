Экс-посол в США Антонов: нет даже намеков на остановку потока оружия на Украину

Ушедший в отставку посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сейчас нет даже намеков на остановку поставок оружия на Украину за счет американских налогоплательщиков. Такое заявление дипломат сделал в интервью Newsweek незадолго до ухода с должности.

«Нет никаких сигналов клиентам о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров. Нет никаких намеков на прекращение бессмысленного потока оружия за счет местных налогоплательщиков», — отметил экс-посол.

Вместо этого, подчеркнул Антонов, в Вашингтоне продолжают вести опасные дискуссии о возможности предоставления украинцам разрешения наносить удары вглубь российской территории с использованием западных ракет большой дальности. Дипломат подчеркнул, что США отказываются обращать внимание на четкие предупреждения со стороны президента России Владимира Путина, что «зеленый свет» для подобных атак будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт «со всеми вытекающими отсюда выводами с нашей стороны».

Ранее Владимир Путин предупредил, что разрешение Вооруженным силам Украины бить вглубь российской территории западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. По его словам, возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта», а Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».