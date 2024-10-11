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20:25, 11 октября 2024Забота о себе

Названы дешевые продукты для защиты от рака

Диетолог Шах: брокколи и редька помогают снизить риск развития рака кишечника

Фото: 8photo / Freepik

Врач-диетолог, нутрициолог Торал Шах посоветовала включить в рацион несколько дешевых продуктов питания, которые помогут снизить риск развития рака. Ее слова приводит издание Express.

Для защиты кишечника и профилактики онкологических заболеваний, в частности, рака кишечника, Шах посоветовала включить в рацион крестоцветные овощи. Самыми доступными из них она назвала брокколи, редьку, редис, репу, брюссельскую, цветную и другие виды капусты. По словам диетолога, эти продукты содержат большое количество растительных пищевых волокон, которые помогают стимулировать процесс пищеварения и служат пищей для полезных бактерий, населяющих кишечник.

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Шах также отметила, что крестоцветные овощи содержат витамины, минералы, каротиноиды, которые при попадании в организм образуют активные соединения, такие как индол и сульфорафан, снижающие риск рака за счет противовоспалительных свойств и предотвращения метастазирования.

Ранее британский диетолог Тим Спектор предложил ежедневно есть темный шоколад для защиты от диабета, рака кишечника и некоторых других заболеваний. Он заявил, что в 20 граммах этого лакомства с содержанием какао не менее 70 процентов содержится такое же количество клетчатки, как и в ломтике цельнозернового хлеба.

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      Наталья Обрядина
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