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13:35, 11 октября 2024Экономика

Назван самый надежный способ сохранить квартиру при разводе

«Росгосстрах»: 52 % россиян считают, что надежнее покупать квартиру до брака

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Половина россиян убеждена, что самый надежный способ сохранить жилье при разводе — это приобрести его еще до вступления в брак. Как соотечественники решают квартирный вопрос с оглядкой на возможный развод, выяснили страховая компания «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни». Результаты опроса приводит РБК.

Заранее уточнять вопрос раздела квартиры в брачном договоре предпочитает 18 процентов респондентов. 12 процентов опрошенных уверены, что в любом случае при разводе жилплощадь нужно делить пополам — вне зависимости от того, за чей счет оплачивалась покупка. 18 процентов граждан полагают, что квартира при разводе должна остаться за тем супругом, с кем будут жить дети.

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Однако жилищный вопрос встает далеко не во всех случаях. По признанию 30 процентов участников исследования, собственной жилплощади у них нет: 21 процент из них живет с родственниками, другие — снимают квартиру. Единственными собственниками квартиры числятся 36 процентов граждан: 12 процентов таких респондентов продолжают жить в одиночку, а остальные 24 процента — проживают в ней с близкими, но долю за ними не закрепляют.

19 процентов опрошенных владеют жильем совместно, причем доли были прописаны в договоре купли-продажи. 15 процентов также оформили квартиру в общую долевую собственность, но не в силу договора, а просто потому что приобрели ее после свадьбы.

Режим раздельной собственности на имущество супругов позволяет оформить семейную ипотеку дважды. Также воспользоваться льготой могут оба партнера, если покупателем в ипотечном договоре указан только один из них, а другой подписывает согласие на сделку у нотариуса.

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      Виктория Клабукова
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