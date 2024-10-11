Синоптиков обвинили в управлении погодой и назвали виновниками разрушительных ураганов

Из-за урагана в США распространяются теории заговора об управлении погодой

В США распространяются теории заговора, сторонники которых обвинили синоптиков и власти в управлении погодой. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Согласно самым распространенным теориям, виновником разрушительного урагана Милтон было правительство. По одной из версий, демократы специально напускают стихийные бедствия на штаты, где много сторонников Дональда Трампа, чтобы повлиять на исход выборов президента.

Многие американские синоптики получают сотни сообщений от возмущенных людей, которые верят конспирологам. По словам вашингтонского синоптика Мэтью Капуччи, их авторы убеждены, что он может создавать ураганы при помощи космических лазеров. Нередко ему угрожают, в том числе очень серьезно. «Люди настолько далеко зашли, что я, честно говоря, потерял всякую веру в человечество», — признается он.

За последний год что-то явно изменилось. Понятно, что часть сообщений от ботов, но я уверен, что некоторые шлют люди, которые всерьез верят, что луны не видно, потому что власти взорвали ее, чтобы управлять ураганами. Или что правительство распыляло в небе химтрейлы, чтобы направить ураган «Хелен» в горы Северной Каролины Джеймс Спанн синоптик из американского штата Алабама

Ранее сообщалось, что полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Западном полушарии 8 апреля, породило небывалое количество теорий заговора. Конспирологи из США предрекали, что некие «элиты» воспользуются редким астрономическим событием, чтобы объявить военное положение и запустить воздушные шары с ядовитым газом. Тем временем, по их мнению, НАСА поможет вернуться древнеегипетскому змею Апопу, а в Цюрихе откроются порталы в ад.