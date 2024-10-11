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08:33, 11 октября 2024Культура

Суд отказался исключить Анатолия Белого из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд отказался снять с актера Анатолия Белого статус иноагента

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера театра и кино Анатолия Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов) (настоящая фамилия — Вайсман) из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Актер был признан иноагентом в декабре прошлого года. После этого Белый обжаловал решение.

Однако суд изучил записи артиста в социальных сетях и пришел к выводу, что Белый выступает против специальной военной операции, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Суд пришел к выводу, что актер «осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием». При этом отмечается, что доводы защиты Белого о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили.

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять со стендап-комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов) статус иноагента, признав решение о его включении в список законным.

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      Марина Совина
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