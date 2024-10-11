Суд отказался исключить Анатолия Белого из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд отказался снять с актера Анатолия Белого статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить актера театра и кино Анатолия Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов) (настоящая фамилия — Вайсман) из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Актер был признан иноагентом в декабре прошлого года. После этого Белый обжаловал решение.

Однако суд изучил записи артиста в социальных сетях и пришел к выводу, что Белый выступает против специальной военной операции, а также интервью многочисленным зарубежными СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Суд пришел к выводу, что актер «осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием». При этом отмечается, что доводы защиты Белого о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили.

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять со стендап-комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов) статус иноагента, признав решение о его включении в список законным.