В Молдавии задержали мэра города Оргеев Кочу, поддерживавшую оппозиционера Шора

В Молдавии во время обыска в мэрии Оргеева задержали главу города Татьяну Кочу, поддерживавшую оппозиционера Илона Шора. Об этом сообщает портал NewsMaker.

«Задержание мэра — попытка парализовать жизнь в городе, лишить оргеевцев их законно избранных представителей, их права на достойную жизнь», — приводятся в публикации комментарий Шора о задержании главы Оргеева.

По сообщению правоохранительных органов, следственные действия в мэрии связаны с расследованием по делу о политической коррупции.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Ирина Влах заявила о давлении на свою предвыборную кампанию. По ее словам, президент Молдавии Майя Санду причастна к аресту тиража ее предвыборной газеты.