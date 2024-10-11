Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 11 октября 2024Бывший СССР

В Молдавии задержали мэра города Оргеев

В Молдавии задержали мэра города Оргеев Кочу, поддерживавшую оппозиционера Шора
Орфей

Орфей. Фото: Bertramz / Wikimedia Commons

В Молдавии во время обыска в мэрии Оргеева задержали главу города Татьяну Кочу, поддерживавшую оппозиционера Илона Шора. Об этом сообщает портал NewsMaker.

«Задержание мэра — попытка парализовать жизнь в городе, лишить оргеевцев их законно избранных представителей, их права на достойную жизнь», — приводятся в публикации комментарий Шора о задержании главы Оргеева.

По сообщению правоохранительных органов, следственные действия в мэрии связаны с расследованием по делу о политической коррупции.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Ирина Влах заявила о давлении на свою предвыборную кампанию. По ее словам, президент Молдавии Майя Санду причастна к аресту тиража ее предвыборной газеты.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      В Раде назвали очковтирательством европейское турне Зеленского

      Фальшивомонетчиков с 10 миллионами поддельных рублей обвинили в преступном сообществе

      Россиянин поймал амура-гиганта на кукурузу и раскрыл секрет ловли трофейной рыбы

      Мошенники под видом полицейских начали брать у россиян отпечатки пальцев

      Части водителей отсоветовали менять шины на шипованные

      Арестована посудомойка из Следственного комитета. Ее обвиняют в участии в террористической организации

      Германия разместит спецназ на объектах Балтийского моря

      Трамп отказался от игры в гольф из-за угрозы жизни

      В Молдавии задержали мэра города Оргеев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше