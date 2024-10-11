ВСУ совершили массовую атаку на российский регион

Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали сразу на четыре населенных пункта в Белгородской области. О массированной атаке сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы. В селе Безымено Грайворонского муниципального округа в результате атаки БПЛА произошло возгорание частного дома», — написал он.

На село Илек-Пеньковка совершил налет FPV-дрон. В результате повреждения получило административное здание. Еще одно нападение беспилотника было совершено в селе Тишанка. Там дрон скинул взрывные устройства, из-за чего в частном домовладении выбило окна.

Накануне глава области заявил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области ранения получили взрослый мужчина и 17-летняя девушка. В частности, у подростка зафиксировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и баротравму.