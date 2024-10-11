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12:48, 11 октября 2024Силовые структуры

Задержание еще троих членов банды Басаева попало на видео

ФСБ показала видео задержания троих членов банды Басаева

ФСБ показала видео задержания троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о нападении на псковских десантников, совершенном в 2000 году. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах, спецназ врывается в дом к одному из фигурантов и заковывает его в наручники. Еще двое были задержаны на улице.

Задержанные — Адам Магамадов, Самаил Батаев и Рустам Чагилов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их поймали в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Волгоградской области. Сейчас следователи проверяют роль подозреваемых в нападении.

По данным следствия, нападение на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республике. Жертвами нападения стали 84 военнослужащих, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что ранее установлена причастность 44 злоумышленников, из них 29 человек осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пять членов банды объявлены в розыск. Сейчас продолжается уголовное преследование еще одного фигуранта. Кроме того, уголовные дела в отношении семи человека находится на рассмотрении в судах.

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      Екатерина Кашурникова
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