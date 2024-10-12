Алаудинов рассказал о подвиге находившихся в окружении ВСУ российских бойцов

Алаудинов: два бойца ВС РФ почти два месяца находились в окружении ВСУ

Два бойца Вооруженных сил (ВС) РФ, командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов и 19-летний солдат Алексей Сибиряков, почти два месяца находились в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сумели выйти к позициям российских войск. О подвиге солдат рассказал замначальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Алаудинов опубликовал видео с бойцами и рассказал, что 7 августа на опорном пункте в районе населенного пункта Заолешенка на границе Курской области Абдурахманов получил ранение в ногу, а Сибиряков остался помогать командиру.

«Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже свое табельное оружие», — сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» высказал мнение, что специальная военная операция (СВО) завершиться в 2024 году. Свой прогноз он дал на основе Священного Писания. По его словам, на завершение СВО повлияют выборы президента в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины. Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий.