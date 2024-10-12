Два человека погибли при пожаре в жилом доме в российском регионе

МЧС России: два человека погибли при пожаре в жилом доме в ХМАО

Два человека погибли из-за пожара в многоквартирном жилом доме в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек, в том числе 10 детей. Для эвакуированных был подготовлен пункт временного размещения.

«К сожалению, пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни», — сообщили в ведомстве. К тушению пожара были привлечены 25 человек и восемь единиц техники. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

10 октября начался пожар в «доме-корабле» в Москве. Очевидцы сообщали о сильном пламени в квартире на шестом этаже. Позже без признаков жизни в доме нашли двух человек. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ.