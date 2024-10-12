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21:58, 12 октября 2024Бывший СССР

Медик ВСУ рассказала об отправке на фронт недолеченных солдат на костылях

Медик ВСУ заявила, что на фронт отправляют недолеченных солдат на костылях

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Медик 108-го отдельного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» рассказала, что из госпиталей на фронт отправляют недолеченных солдат. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Я знаю истории непосредственно своих бойцов, ко мне возвращаются недолеченные, недообследованные. То есть, они попали в госпиталь, им оказали минимальную помощь», — заявила медработник.

По ее словам, бойцов, которые буквально ходят на костылях, в конечном итоге отправляют назад на передовую, что является халатностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российская армия попыталась оттеснить позиции ВСУ в Курской области. При этом он отметил, что украинским солдатам удается держать определенные рубежи.

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      Марина Совина
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