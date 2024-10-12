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22:14, 12 октября 2024Бывший СССР

На Украине признали эффективность российских беспилотников

Офицер ВСУ Грин назвал эффективной работу российских беспилотников в зоне СВО

Фото: Unsplash

Украинский офицер Арти Грин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут ничего противопоставить российским разведывательным беспилотникам дальнего действия. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Евгением Киселевым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Грин подчеркнул, что российские беспилотники способны работать даже в глубоком украинском тылу. «Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — в легкую. Можно сказать, что у нас ничего нет», — признал он.

Военный также посетовал, что украинские разведывательные дроны дальнего действия меркнут на фоне российских беспилотников.

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      Марина Совина
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