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19:36, 19 сентября 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины попросил Румынию сбивать российские беспилотники

FAZ: глава МИД Украины Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига попросил Румынию сбивать приближающиеся к ее территории беспилотники Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Газета отмечает, что Сибига после встречи со своим румынским коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте озвучил просьбу Украины сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии.

Румынские политики и военные, как пишет издание, спорят о том, нужны ли изменения в законодательстве страны, чтобы сбивать чужие беспилотники в собственном воздушном пространстве.

Ранее Сибига и глава МИД Словакии Юрай Бланар заявили, что следующие переговоры по урегулированию кризиса на Украине «должны проходить уже с участием Российской Федерации». По мнению Бланара, конфликт невозможно решить военным способом.

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      Валентин Карант
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