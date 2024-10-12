Пожар на АЗС в Грозном локализован

«112»: пожар на АЗС в Грозном локализован

Пожар на автозаправочной станции (АЗС) удалось локализовать. По данным Telegram-канала «112», спасатели проводят разбор завалов.

Отмечается, что огонь уничтожил заправку, от взрыва ее отбросило на несколько метров в сторону. Как уточняет Shot, спасатели сбили открытое горение.

Двоих детей и двоих взрослых спасти не удалось, так как они находились в непосредственной близости от места взрыва.

Взрыв на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. При взрыве цистерны повреждения получил жилой дом.

Последний раз заправку «Лидер», на которой и произошел пожар, проверяли в 2021 году. Инспекторы нашли девять грубых нарушений безопасности.