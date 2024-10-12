Раскрыты подробности тренировок экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

МО РФ: экипажи Т-90М «Прорыв» «Центра» оттачивают мастерство на полигоне на СВО

Экипажи Т-90М «Прорыв» российской группировки «Центр» оттачивают мастерство управления танками на полигоне в тыловом районе зоны специальной военной операции (СВО). Скоро они начнут выполнять боевые задачи, подробности раскрыли в Минобороны России, передает РИА Новости.

Танкисты обучаются вести огонь с закрытых позиций, тренируются в стрельбе прямой наводкой из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М-5. Механики работают с контрольными упражнениями по вождению с препятствиями, крутыми спусками, участками маневрирования в ограниченных пространствах. Также экипажы учатся быстрой смене огневых позиций и постановке дымовых завес.

«В ближайшее время танкисты приступят к уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на авдеевском направлении зоны СВО», — подчеркнули в пресс-службе оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожили укрепления ВСУ в лесополосе под Угледаром. Военные атаковали врага с закрытых огневых позиций.