ТАСС: средняя стоимость строительства частного дома достигла 5,8 миллиона рублей

Средняя стоимость строительства частного дома в России достигла почти 5,8 миллиона рублей. Такую информацию приводит агентство ТАСС.

При этом средняя цена проекта достигла 7,5 миллиона рублей за 117-метровый дом. Стоимость строительства усредненного проекта оставалась стабильной (4,8-5,8 миллиона рублей) с мая 2024 года. На этом фоне ипотека на индивидуальное жилищное строительство достигла пика в июне текущего года, когда завершала работу программа «Льготная ипотека на новостройки», а затем она пошла на спад.

Ранее стало известно, что в Центробанке раскритиковали льготную ипотеку. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова, доступность от льготной ипотеки была «съедена» ростом цен, в результате россияне берут ипотеку на долгий срок — до 35 лет и покупают маленькие квартиры.