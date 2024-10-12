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19:03, 12 октября 2024Экономика

Средняя стоимость строительства частного дома в России достигла почти 5,8 миллиона рублей

ТАСС: средняя стоимость строительства частного дома достигла 5,8 миллиона рублей

Фото: Maksim Safaniuk / Shutterstock / Fotodom

Средняя стоимость строительства частного дома в России достигла почти 5,8 миллиона рублей. Такую информацию приводит агентство ТАСС.

При этом средняя цена проекта достигла 7,5 миллиона рублей за 117-метровый дом. Стоимость строительства усредненного проекта оставалась стабильной (4,8-5,8 миллиона рублей) с мая 2024 года. На этом фоне ипотека на индивидуальное жилищное строительство достигла пика в июне текущего года, когда завершала работу программа «Льготная ипотека на новостройки», а затем она пошла на спад.

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Ранее стало известно, что в Центробанке раскритиковали льготную ипотеку. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова, доступность от льготной ипотеки была «съедена» ростом цен, в результате россияне берут ипотеку на долгий срок — до 35 лет и покупают маленькие квартиры.

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      Вера Владзиевская
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