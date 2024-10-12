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16:56, 12 октября 2024Мир

Трамп призвал к борьбе против венесуэльских банд в США

Трамп: банды венесуэльских мигрантов охотятся на американцев, их нужно наказать

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Преступные банды венесуэльских мигрантов охотятся на американцев, поэтому американскому правительству нужно ввести уголовную ответственность за преступления против полицейских и граждан США, вплоть до казни, чтобы наказать их. Об этом на предвыборном митинге в штате Колорадо заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Они пришли из подземелий — подумайте об этом — из подземелий стран третьего мира... прекрасно устроились в вашем обществе, чтобы охотиться на невинных американских граждан... [Поэтому] я призываю к казни для любого мигранта, который лишит жизни американского гражданина или сотрудника полиции», — заявил Трамп в ходе митинга.

По словам Трампа, в его предвыборной программе есть так называемый план «Операция Аврора», предполагающий арест и депортацию без суда всех нелегалов, входящих в венесуэльские банды.

11 сентября Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис заявил, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилд в штате Огайо похищают у местных жителей домашних животных и едят их.

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      Виктория Кондратьева
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