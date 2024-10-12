В Киеве военкомы устроили облаву на АЗС

«Страна.ua»: военкомы и полицейские устроили облаву на АЗС в Киеве

Представители военкомата вместе с полицейскими устроили облаву на военнообязанных мужчин на одной из АЗС в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция», — говорится в сообщении издания.

По его данным, облавы военкомов начались с пятницы, 11 октября.

Ранее в Черкассах сотрудники территориального центра комплектования устроили облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко. Уточняется, что военкомы проверяли документы у зрителей в фойе здания.