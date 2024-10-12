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09:25, 12 октября 2024Силовые структуры

СК организовал проверку массового отравления школьников в российском регионе

СК: в Камчатском крае организована проверка по массовому отравлению школьников

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Камчатском крае произошло массовое отравление школьников. В его результате в медицинские учреждения с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 11 детей, передает издание «Кам 24».

По данному факту Следственный отдел по городу Елизово Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону организовал проверку обстоятельств заболевания школьников.

«Детали произошедшего устанавливаются. По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в начале октября в больницу попали четверо детей с отравлением неизвестным веществом. Инцидент произошел в Саратовской области.

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      Екатерина Грищенко
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