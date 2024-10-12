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20:51, 12 октября 2024Россия

«ВкусВилл» прокомментировал жалобы россиян на отравление зефиром

«ВкусВилл» проведет внеплановую проверку из-за отравления россиян зефиром

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«ВкусВилл» проведет внеплановую проверку после жалоб сотен россиян на отравление зефиром «Классический». Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу магазина.

Там рассказали, что в настоящий момент товар сняли с продажи. В пресс-службе также напомнили, что в зефире содержится заменитель сахара мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное воздействие, и эта информация есть на упаковке товара.

В магазине рассказали, что за последние четыре месяца получили 32 обращения о качестве товара.

Ранее сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл», заявив, что после употребления у них начались диарея и тошнота. Покупатели рассказали, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль.

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