Сенатор Карасин назвал бандитскими действия ВСУ в Курской области

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области соответствуют бандитским принципам нынешнего Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«То, что украинские националисты, я бы даже назвал их просто фашистами, устроили с населением Курской области, вызывает гнев всего нашего народа. Я убежден, что все это вернется им соответствующими серьезными результатами», — заявил Карасин.

То, что касается вывоза нашей сельхозтехники, бытовой техники и так далее из районов Курской области, это соответствует бандитским принципам неонацистского режима нынешнего Киева — вывозить и красть все, что попадает под руку, несмотря на все декларируемые принципы Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

По мнению сенатора, действия ВСУ в Курской области раскрывают истинное лицо режима президента Украины Владимира Зеленского.

«Я убежден, это найдет должную оценку в международном сообществе. Это бандитизм, рядовой бытовой бандитизм жуликов и людей, которые хотят на горе нажиться. Я надеюсь, что это скоро прекратится благодаря усилиям наших Вооруженных сил», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ вывезли с занятой территории Кореневского района Курской области всю сельскохозяйственную технику. Об этом рассказала глава района Марина Дегтярева. По ее словам, у нее есть информация о расправах украинских военных над местными мирными жителями.

