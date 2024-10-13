Евросоюз предупредил о катастрофе в случае запрета БАПОР в Израиле. В чем обвиняют скандально известное агентство ООН?

Боррель предупредил о катастрофе в случае запрета БАПОР в Израиле

Законодательная инициатива израильских властей, которые рассматривают проект запрета работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), будет иметь для Израиля катастрофические последствия. Об этом заявил действующий глава евродипломатии Жозеп Боррель.

ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в парламенте Израиля. ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по этому вопросу и разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия Жозеп Боррель глава евродипломатии

Боррель отметил, что возможный запрет работы агентства ООН «не позволит продолжать обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа».

В Израиле одобрили проект о запрете деятельности БАПОР

Комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в Израиле.

Согласно документу, всем официальным лицам будет запрещено встречаться с сотрудниками агентства, выдавать им израильские визы или предоставлять экономические льготы. Кроме того, израильские власти планируют открыть уголовные дела в отношении сотрудников БАПОР, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Агентство подозревают в помощи террористам

В августе ООН уволила девять сотрудников БАПОР из-за подозрений в их причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщала газета The Washington Post (WP).

Организация Объединенных Наций официально закрыла внутреннее расследование израильских утверждений о том, что сотрудники БАПОР, главного агентства ООН по оказанию помощи в секторе Газа, участвовали во вторжении ХАМАС на юг Израиля 7 октября, определив, что 9 из 19 обвиняемых «могли быть причастны» к нападению The Washington Post

Девять подозреваемых были уволены. Против остальных девяти доказательств оказалось «недостаточно», а против еще одного человека их вообще не нашли.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о публикации разведкой документа, который, по его словам, доказывает связь сотрудников БАПОР с ХАМАС.

После этого последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи скандально известному агентству со стороны стран ЕС. 31 января, когда БАПОР лишилось половины стран-спонсоров, от финансирования отказались и США.

Все страны ЕС возобновили финансирование скандально известного агентства ООН

В мае все страны Европейского союза (ЕС) возобновили финансирование БАПОР. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Одной из первых это сделала Италия.

25 мая глава МИД и вице-премьер страны Антонио Таяни сообщил о возобновлении финансирования БАПОР. По его словам, со стороны Италии агентству уже было предоставлено пять миллионов евро.

