Законодательная инициатива израильских властей, которые рассматривают проект запрета работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), будет иметь для Израиля катастрофические последствия. Об этом заявил действующий глава евродипломатии Жозеп Боррель.
ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в парламенте Израиля. ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по этому вопросу и разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия
Боррель отметил, что возможный запрет работы агентства ООН «не позволит продолжать обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа».
В Израиле одобрили проект о запрете деятельности БАПОР
Комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в Израиле.
Согласно документу, всем официальным лицам будет запрещено встречаться с сотрудниками агентства, выдавать им израильские визы или предоставлять экономические льготы. Кроме того, израильские власти планируют открыть уголовные дела в отношении сотрудников БАПОР, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Агентство подозревают в помощи террористам
В августе ООН уволила девять сотрудников БАПОР из-за подозрений в их причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщала газета The Washington Post (WP).
Организация Объединенных Наций официально закрыла внутреннее расследование израильских утверждений о том, что сотрудники БАПОР, главного агентства ООН по оказанию помощи в секторе Газа, участвовали во вторжении ХАМАС на юг Израиля 7 октября, определив, что 9 из 19 обвиняемых «могли быть причастны» к нападению
Девять подозреваемых были уволены. Против остальных девяти доказательств оказалось «недостаточно», а против еще одного человека их вообще не нашли.
29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о публикации разведкой документа, который, по его словам, доказывает связь сотрудников БАПОР с ХАМАС.
После этого последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи скандально известному агентству со стороны стран ЕС. 31 января, когда БАПОР лишилось половины стран-спонсоров, от финансирования отказались и США.
Все страны ЕС возобновили финансирование скандально известного агентства ООН
В мае все страны Европейского союза (ЕС) возобновили финансирование БАПОР. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Одной из первых это сделала Италия.
25 мая глава МИД и вице-премьер страны Антонио Таяни сообщил о возобновлении финансирования БАПОР. По его словам, со стороны Италии агентству уже было предоставлено пять миллионов евро.