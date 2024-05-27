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19:50, 27 мая 2024Мир

Все страны ЕС возобновили финансирование скандально известного агентства ООН

Страны ЕС возобновили финансирование агентства для помощи палестинским беженцам
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Все страны Европейского союза (ЕС) возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве палестинскому радикальному движению ХАМАС. Он отметил, что израильская разведка обнаружила доказательства связи 13 сотрудников агентства с атакой ХАМАС 7 октября.

После этого последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи скандально известному агентству со стороны стран ЕС. 31 января, когда БАПОР лишилось половины стран-спонсоров, от финансирования отказались и США.

25 мая глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил о возобновлении финансирования БАПОР. По его словам, со стороны Италии агентству уже было предоставлено пять миллионов евро.

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      Лина Пивоварова
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