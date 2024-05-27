Все страны ЕС возобновили финансирование скандально известного агентства ООН

Страны ЕС возобновили финансирование агентства для помощи палестинским беженцам

Все страны Европейского союза (ЕС) возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве палестинскому радикальному движению ХАМАС. Он отметил, что израильская разведка обнаружила доказательства связи 13 сотрудников агентства с атакой ХАМАС 7 октября.

После этого последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи скандально известному агентству со стороны стран ЕС. 31 января, когда БАПОР лишилось половины стран-спонсоров, от финансирования отказались и США.

25 мая глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил о возобновлении финансирования БАПОР. По его словам, со стороны Италии агентству уже было предоставлено пять миллионов евро.