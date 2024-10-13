Имущество экс-замминистра обороны Иванова конфискуют

Генпрокуратура намерена конфисковать активы бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По информации издания, надзорное ведомство начало подготовку материалов об изъятии имущества очевидно коррупционного происхождения. Речь, в частности, идет о старинном особняке в центре Москвы, имении на берегу Волги, автопарке экс-замминистра и его семьи, а также о десятках миллионов рублей на его личных счетах и счетах связанных с ним лиц.
Сейчас активы Иванова арестованы.
Ранее стало известно о наличии автопарка из дорогих автомобилей, принадлежащих арестованному на уходящей неделе замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Также на чиновника зарегистрированы несколько квартир в Москве общей стоимостью около 150 миллионов рублей.