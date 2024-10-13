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14:54, 13 октября 2024Россия

Имущество экс-замминистра обороны Иванова конфискуют

Прокуратура конфискует активы экс-замминистра обороны Иванова

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Генпрокуратура намерена конфисковать активы бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, надзорное ведомство начало подготовку материалов об изъятии имущества очевидно коррупционного происхождения. Речь, в частности, идет о старинном особняке в центре Москвы, имении на берегу Волги, автопарке экс-замминистра и его семьи, а также о десятках миллионов рублей на его личных счетах и счетах связанных с ним лиц.

Сейчас активы Иванова арестованы.

Ранее стало известно о наличии автопарка из дорогих автомобилей, принадлежащих арестованному на уходящей неделе замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Также на чиновника зарегистрированы несколько квартир в Москве общей стоимостью около 150 миллионов рублей.

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      Алан Босиков
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