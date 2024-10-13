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21:41, 13 октября 2024Культура

Известная актриса поскользнулась у себя в спальне и умерла

Актриса Майра Гомес Кемп умерла после падения у себя в спальне

Фото: Oscar Gonzalez / Globallookpress.com

Кубино-испанская актриса и телеведущая Майра Гомес Кемп умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщает La Vanguardia

По данным издания, Кемп поскользнулась у себя в спальне и пролежала на полу около суток, прежде чем ее обнаружили. После этого ее госпитализировали, однако спасти артистку не удалось. Причиной смерти стали полученные в результате падения травмы.

Фильмография актрисы насчитывает около сотни работ.

В июле стало известно о кончине звезды «Зачарованных» актрисы Шеннен Доэрти. Она умерла на 54-м году жизни от рака груди.

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      Марина Совина
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