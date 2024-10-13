На Украине назвали две причины облав на призывников в ресторанах и ночных клубах

«Страна»: источник в Минобороны Украины назвал две причины облав на призывников

Источник издания «Страна.ua» назвал две причины облав на призывников в ресторанах и ночных клубах крупных украинских городов.

По его словам, первой является проблема с мобилизацией, ее темпы существенно сократились в последний месяц.

Второй причиной собеседник издания считает информационную: в украинском обществе есть запрос на социальную справедливость при отправке на фронт.

«Считается, и небезосновательно, что основная масса тех, кого сейчас мобилизуют — это жители небольших городков и сел, обычные работяги или люди бедные, у которых нет денег откупиться. Это вызывает напряжение в обществе», — отметил источник.

Он добавил, что растет недовольство и среди военных: они задаются вопросом, почему здоровые мужчины развлекаются в ресторанах и на концертах, пока бойцы уже длительное время сидят в окопах.

Поэтому власти решили устроить показательный рейд, подобные мероприятия будут проводиться регулярно, это политическое решение, указал собеседник издания. Он считает это решение спорным, эффект от него будет минимальным или даже отрицательным.

Ранее стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов. Рейды военкомов начались, в частности, в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах и спортивных клубах. При этом призывников забирают прямо во время тренировок, предварительно проведя с ними разъяснительную беседу.

