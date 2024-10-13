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08:49, 13 октября 2024Мир

Названы сроки эвакуации тел российских альпинистов в Непале

Посольство России заявило об эвакуации тел альпинистов в Непале 16 октября

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Сложные погодные условия на данный момент не позволяют эвакуировать тела пяти погибших российских альпинистов со склона горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Катманду.

Дипломаты объяснили, что сегодня вылет вертолета для эвакуации тел российских альпинистов с Дхаулагири невозможен из-за очень сильного ветра. «Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, это среда, 16 октября», — уточнили в дипмиссии.

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Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Предположительно, альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

Единственный выживший рассказал, что сошел с маршрута, поскольку посчитал план восхождения небезопасным. По его словам, другие участники группы отнеслись к его решению с пониманием.

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      Марина Совина
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