Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

Остин озаботился из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев ООН в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой из Израиля Йоавом Галантом, выразив озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям миротворческих сил ООН в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В ведомстве добавили, что Остин также указал на необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути решения конфликта. Глава оборонного ведомства в том числе выразил озабоченность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и подчеркнул необходимость принятия мер для ее улучшения.

При этом он вновь подтвердил «непоколебимую и железную» приверженность США обеспечению безопасности Израиля.

Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток 2-3 тысячи солдат на фоне ударов Израиля по шиитскому движению «Хезболла». Дополнительные силы укрепят безопасность уже находящихся в регионе 40 тысяч американских военнослужащих.