Политолог назвал безрассудной ядерную доктрину до начала СВО

Караганов: поводом для применения ЯО должны быть удары по территории России

Ядерная доктрина России до начала специальной военной операции (СВО) была безрассудной, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его словам, Москва ждала слишком долго. Политолог считает, что удары по территории РФ, граждан страны, а также по военным арсеналам и по вооруженным силам должны стать поводом для применения ядерного оружия. «Сейчас мы двинулись в этом правильном направлении с огромным опозданием, потому что мы вошли в специальную военную операцию, не включив самый важный свой ресурс — ядерный», — сказал он, добавив, что Россия возвращается к здравому смыслу.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

