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14:11, 13 октября 2024Силовые структуры

После отравления подмосковной школьницы возбудили уголовное дело

В Ногинске возбудили дело после смертельного отравления российской школьницы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Московской области возбудили уголовное дело из-за отравления школьницы. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщают «Известия».

По данным издания, 11-летняя жительница Ногинска пригласила в гости подругу. Девочки некоторое время играли, но потом заснули. Когда мать школьницы вернулась домой, то поняла, что ее дочь не дышит. Предварительное обследование показало, что школьница получила несовместимое с жизнью отравление неизвестными веществами.

Силовики изъяли окурки сигарет и вейп с жидкостью, которые передали экспертам.

21 сентября сообщалось, что российские дети насмерть отравились купленными в магазине пельменями

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      Владимир Седов
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