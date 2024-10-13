Российские бойцы эвакуировали с поля боя захваченный турецкий бронеавтомобиль

Бойцы группировки «Днепр» эвакуировали с поля боя трофейный турецкий броневик

В Курской области российские бойцы из группировки войск «Днепр» захватили в качестве трофея практически не поврежденный турецкий бронеавтомобиль Kirpi полным боекомплектом. Об этом в воскресенье, 13 октября, со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

После проведенной инженерной разведки района, российские бойцы подошли к брошенной технике под огнем противника, после чего заменили на бронеавтомобиле колеса и доставили в ремонтное подразделение в расположение гвардейского десантно-штурмового полка. После ремонта все узлы и агрегаты трофейного Kirpi полностью восстановили. В Минобороны отметили, что в дальнейшем примут решение об использование захваченной турецкой техники.

11 сентября сообщалось, что примерно 1,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины попали в окружение российских войск в Курской области.