Под Харьковом ликвидировали разведгруппу ВСУ, в ней был разведчик с шевроном США

Российские военные ликвидировали разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из восьми человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства.

По его словам, группу, в составе которой был разведчик с шевроном с флагом США, ликвидировали в харьковском направлении. У противника не было документов, поскольку он был разведчиком. «Однако высока вероятность того, что он был профессиональным наемником, гражданином США и бывшим военнослужащим американской армии», — добавили в ведомстве.

Ранее военнослужащие ВСУ из 79 бригады и прикрепленных к ней подразделений добровольно сдались в плен после сброса листовок на их позиции российскими дронами. По словам сдавшихся в плен, «невыносимые условия на фронте привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».