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06:49, 13 октября 2024Россия

Российские военные ликвидировали разведчиков ВСУ в харьковском направлении

Под Харьковом ликвидировали разведгруппу ВСУ, в ней был разведчик с шевроном США

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные ликвидировали разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из восьми человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства.

По его словам, группу, в составе которой был разведчик с шевроном с флагом США, ликвидировали в харьковском направлении. У противника не было документов, поскольку он был разведчиком. «Однако высока вероятность того, что он был профессиональным наемником, гражданином США и бывшим военнослужащим американской армии», — добавили в ведомстве.

Ранее военнослужащие ВСУ из 79 бригады и прикрепленных к ней подразделений добровольно сдались в плен после сброса листовок на их позиции российскими дронами. По словам сдавшихся в плен, «невыносимые условия на фронте привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».

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      Марина Совина
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