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00:37, 13 октября 2024Россия

Российский рядовой помог товарищу при обстреле ВСУ

Минобороны России: рядовой Годизов помог товарищу при обстреле ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Гвардии рядовой Сармат Годизов, попав под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) с группой в лесополосе, организовал укрытие и помог товарищу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Сармат быстро оценил обстановку и направление ударов противника скорректировал движение группы и организовал укрытие от огня боевиков», — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что, в ходе обстрела, Годизов лично оказал помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию, а затем, застигнув противника врасплох, уничтожил часть «живой силы и технику боевиков» с группой. «Понеся значительные потери, украинские боевики отступили», — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» российские военные уничтожили 640 военных ВСУ и шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Помимо них, украинская армия также потеряла боевую машину пехоты и восемь автомобилей.

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      Марина Совина
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