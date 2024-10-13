Минобороны России: рядовой Годизов помог товарищу при обстреле ВСУ

Гвардии рядовой Сармат Годизов, попав под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) с группой в лесополосе, организовал укрытие и помог товарищу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Сармат быстро оценил обстановку и направление ударов противника скорректировал движение группы и организовал укрытие от огня боевиков», — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что, в ходе обстрела, Годизов лично оказал помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию, а затем, застигнув противника врасплох, уничтожил часть «живой силы и технику боевиков» с группой. «Понеся значительные потери, украинские боевики отступили», — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» российские военные уничтожили 640 военных ВСУ и шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Помимо них, украинская армия также потеряла боевую машину пехоты и восемь автомобилей.