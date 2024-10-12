В Минобороны заявили об уничтожении шведской артиллерийской установки ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли 640 военных и шведскую САУ Archer в зоне группировки «Юг»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 640 военных и шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом заявили в Министерстве обороны (МО) РФ, сообщает ТАСС.

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства», — отметили в ведомстве.

Кроме того, российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также шесть складов боеприпасов.

Ранее расчеты беспилотников группировки «Юг» уничтожили на северском направлении технику, которая осуществляла подвоз боеприпасов к позициям украинской армии. По выявленным целям были нанесены удары с применением FPV-дронов, которые привели к уничтожению автомобилей с личным составом и боеприпасами.