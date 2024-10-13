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12:05, 13 октября 2024Мир

В России отреагировали на слова Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время

Депутат Чепа согласился со словами Трампа об угрозе третьей мировой войны

Фото: Fred Greaves / Reuters

Трудно не согласиться с заявлением кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Несмотря на то что сейчас идет предвыборная кампании в США и можно слышать различные заявления от кандидатов, то, что говорит Трамп, трудно с этим не согласиться. Существует реальная угроза в мире непредсказуемых действий. И одна из реальных угроз — это действия на Ближнем Востоке. Вторая — это действия на Украине», — отреагировал Чепа.

И к обеим эскалациям причастны Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь Трамп прав

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Дональд Трамп выразил опасения, что из-за политики возглавляющих американское правительство демократов в ближайшее время может разразиться третья мировая война. По его мнению, она может начаться в ближайшем будущем из-за действий текущей администрации президента США Джо Байдена.

Политик снова обещал, что при победе на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

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      Варвара Кошечкина
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