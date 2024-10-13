Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны. Он допустил начало конфликта в ближайшее время

Трамп обеспокоился началом третьей мировой войны через три-четыре месяца

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасения, что из-за политики возглавляющих американское правительство демократов в ближайшее время может разразиться третья мировая война. Его слова транслировала медиакомпания RSBN.

Трамп назвал срок возможного конфликта

Трамп выступил на митинге своих сторонников в штате Калифорния и заявил об угрозе третьей мировой войны. По его мнению, она может начаться в ближайшем будущем из-за действий текущей администрации президента США Джо Байдена.

Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве Дональд Трамп кандидат в президенты США

Политик снова обещал, что при победе на президентских выборах сможет урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

В конце сентября Трамп уже заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он написал, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

Политик неоднократно обещал урегулировать конфликт на Украине

В июле прошлого года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах. Тогда он рассказал, что хорошо знает президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского. Политик заверил, что нашел бы аргументы, чтобы Путин сел за стол переговоров

В этом году Трамп обвинил Зеленского в отказе прекращать конфликт на Украине. Он также выразил возмущение заявлениями президента Украины с критикой в свой адрес и назвал их «грязными».

В свою очередь, Зеленский заявил, что Трамп не знает, как на самом деле остановить конфликт на Украине. По его мнению, множество лидеров стран были убеждены в своей способности закончить конфликт «уже завтра», однако при погружении они глубже понимали всю сложность ситуации.

Позже Трамп согласился встретиться с Зеленским

27 сентября Зеленский встретился Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Политик назвал встречу очень содержательной. Он также рассказал, что представил Трампу «план победы», они также обсудили ситуацию в Украине и последствия конфликта для граждан страны.

Решение о встрече было принято в последний момент. До этого журнал Time писал, что команда Зеленского во время поездки в США не согласилась встретиться Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, поскольку это могли воспринять как выражение поддержки его кандидатуре.

Если меня выберут, война Украины и России быстро закончится. Если нет, то эта война никогда не закончится и перерастет в третью мировую войну Дональд Трамп кандидат в президенты США

В ночь на 27 сентября экс-глава Белого дома опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече. Ради этого он задержался в Соединенных Штатах. Тогда Зеленский объявил, что у него с Трампом общий взгляд на прекращение конфликта.

В свою очередь, на совместном брифинге с Зеленским Трамп заявил, что оба политика хотят завершения конфликта и желают «честного соглашения». Он также похвастался хорошими отношениями с Путиным. «У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным», — заключил Трамп.