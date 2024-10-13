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09:23, 13 октября 2024Россия

Установлена личность найденного под завалами тела в Краснодарском крае

Под завалами здания психдиспансера на Кубани нашли тело санитарки

Фото: Telegram-канал СУ СКР по Краснодарскому краю

После обрушения перекрытия в здании психоневрологического диспансера в Кореновском районе Краснодарского края было обнаружено тело санитарки. Об этом заявили в главном управлении МЧС России по региону, сообщает ТАСС.

«Обрушение межэтажного перекрытия произошло в холле главного корпуса психоневрологического диспансера в Кореновском районе. Под завалами было обнаружено тело женщины, ей оказалась санитарка медицинского учреждения», — передает агентство.

Ранее стало известно, что перекрытие в здании психоневрологического диспансера обрушилось в Кореновском районе Краснодарского края, были эвакуированы 206. Обрушение здания произошло по адресу улица Бувальцева в городе Кореновск.

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      Дарья Устьянцева
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