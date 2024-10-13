Перекрытие в здании обрушилось в Краснодарском крае

Перекрытие в здании психдиспансера обрушилось в Краснодарском крае

Перекрытие в здании психоневрологического диспансера обрушилось в Кореновском районе Краснодарского края, в результате чего погиб человек, были эвакуированы 206, заявили в главном управлении МЧС России по региону, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, поступило сообщение о том, что произошло обрушение межэтажного перекрытия по улице Бувальцева в городе Кореновск. «Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается», — указали в МЧС.

Специалисты нашли под завалом тело женщины из медперсонала, ее личность устанавливается. Эвакуированы 206 человек.

Ранее в Копейске Челябинской области в аварийном доме обрушилось перекрытие. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном по адресу улица Новосибирская.