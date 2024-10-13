В ФРГ оценили шансы Украины начать контрнаступление

Bild: в Минобороны ФРГ усомнились в способности Украины начать контрнаступление

В Минобороны ФРГ усомнились, что Украина в ближайшее время может провести контрнаступление. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Bild.

Как пишет издание, вооруженные силы Германии больше не располагают крупной военной техникой для ее передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому в министерстве не верят в то, что «Украина в скором времени будет в состоянии» провести контрнаступление.

Кроме того, Бундесвер больше не поставит Украине крупную военную технику.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала «Рада» признался, что Киеву необходимо постоянно отчитываться перед Западом о планировании операций ВСУ. По его словам, соответствующие действия являются «операционным вопросом», который Украина и ее союзники подняли на стратегический уровень.