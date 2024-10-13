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22:55, 13 октября 2024Бывший СССР

В сети появилось последнее видео попавшего в окружение бойца ВСУ

Последнее видео попавшего в окружение военного ВСУ появилось в сети

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

В сети появилось последнее видео попавшего в окружение солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах украинский боец показывает окружающую обстановку и сообщает, что его «с пациками» окружили со всех сторон. За кадром слышна русская речь и звуки прилета снарядов.

«Со всех сторон уже окружили. Короче, ждем... Всех люблю», — сказал украинский солдат, после чего видео оборвалось. При этом он обращается к близким на русском языке.

На каком участке фронта был снят ролик, не уточняется.

Ранее неизвестный французский наемник, воющий на стороне украинской армии, записал в видео из прифронтового села на Украине. На видео иностранный боец ходил по расположению солдат ВСУ и демонстрирует укрепленные позиции.

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