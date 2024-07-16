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17:23, 16 июля 2024Бывший СССР

Французский наемник ВСУ записал видео с фронта на Украине

Французский наемник ВСУ записал видео из прифронтового села на Украине

Кадр: Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Неизвестный французский наемник, воющий на стороне Вооруженных сил Украины, записал в видео из прифронтового села на Украине. Кадрами съемки поделился Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Деревня находится в трех-четырех километрах от линии фронта. Мы разбиты на небольшие отряды и размещены в этих маленьких домиках», — говорит на записи военный.

На видео иностранный боец ходил по расположению солдат ВСУ и демонстрирует укрепленные позиции.

13 июля в пророссийском подполье сообщили о прибытии в Харьков новой группы французских наемников. Они находились в составе ВСУ в восточном районе города.

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      Глеб Палехов
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