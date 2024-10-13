В Узбекистане будут штрафовать родителей увлекающихся квадробингом детей

В Узбекистане сообщили о штрафах для родителей детей, увлекающихся квадробингом

В Узбекистане родителей детей, увлекающихся квадробингом, будут штрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

Сумма штрафа для родителей квадроберов составит 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов). В МВД обосновали свое решение тем, что некоторые подражающие животным пугают других. Такой инцидент имел место в Ташкенте 11 октября, когда ассоциирующий себя с собакой человек напал на пассажиров и напугал ребенка. В МВД отметили, что подобное поведение противоречит правилам поведения в обществе и может негативно сказаться на психике детей.

Родителям напомнили, что в соответствии с конституцией страны, они обязаны обеспечивать воспитание, образование, здоровое, полноценное и всестороннее развитие детей и воспитывать их в духе гуманизма, патриотизма, трудолюбия, уважения духовных, национальных и общечеловеческих ценностей.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты. Движение зародилось в Японии, но как субкультура получила развитие в США.

9 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила мнение, что увлечение детей квадробингом демонстрирует их нужду в недостающей родительской любви.

