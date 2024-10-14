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00:10, 14 октября 2024Россия

14 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

14 октября в России отмечают День работников заповедного дела, а в мире — Международный день стандартизации. Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 14 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День работников заповедного дела

Праздник учредили в 1999 году по инициативе директоров государственных природных заповедников в ходе семинара во Владивостоке. Однако официального статуса он до сих пор и не получил.

Годом начала заповедного дела в России можно считать 1703-й, когда Петр I запретил рубить корабельные леса. Однако первый государственный природный заповедник — Баргузинский — учредили только в 1917 году. Сегодня заповедная система России считается самой масштабной в мире и насчитывает более 100 территорий с таким статусом.

День Кубанского казачьего войска

Фото: ТАСС

Сегодня — 328-я годовщина образования Кубанского казачьего войска. Праздник совпадает с Днем Покрова Пресвятой Богородицы — испокон веков казаки считают Деву Марию своей покровительницей.

В настоящее время Кубанское казачье войско насчитывает более 57 000 человек и 558 казачьих обществ. Казаки участвуют в СВО, охраняют государственную границу и следят за общественным порядком. Большое значение для казачьего общества имеет патриотическое и физическое воспитание молодого поколения, возрождение и развитие казачьей культуры.

Праздники в мире

Международный день стандартизации

День был учрежден в 1970 году Международной организацией по стандартизации в честь годовщины ее создания в 1946 году. Сегодня более 160 стран работают вместе над созданием международных стандартов, которые гарантируют безопасность в различных сферах. Объектами стандартизации могут быть конкретные продукты, требования и нормы, термины и обозначения, которые многократно применяются в науке, промышленности, культуре и других областях.

День рождения Винни-Пуха

Фото: Stringer / Reuters

14 октября 1926 года английский писатель Алан Милн опубликовал свою первую книгу о приключениях Винни-Пуха. Кстати, медвежонок назван в честь реальной игрушки, которую автор подарил своему сыну.

В России персонаж обрел популярность благодаря переводу Бориса Заходера и мультфильмам студии «Союзмультфильм».

Какие еще праздники отмечают в мире 14 октября

  • День накопления жизненных сил;
  • Всемирный день будущего без кариеса;
  • День благодарения в Канаде;
  • День Колумба в США;
  • День чак-чака.

Какой церковный праздник сегодня

Покров Пресвятой Богородицы

Считается, что события, которым посвящен праздник, произошли 14 октября 910 года. Согласно преданию, тогда Константинополь осадили с востока, но защитить его было некому — армия пребывала в походе.

Уповая на помощь свыше, народ собрался во Влахернском храме, молитвы не прекращались день и ночь. Тогда местному юродивому Андрею явилось видение: от царских врат шла Богородица в сопровождении множества святых. По окончании молитвы она сняла с себя блистающее покрывало и распростерла его над всеми прихожанами. Этот «покров» защитил город — через некоторое время враг отступил.

Фото: Александр Река / ТАСС

Какие еще церковные праздники отмечают 14 октября

  • Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего;
  • День памяти Преподобного Романа Сладкопевца;
  • День памяти Апостола от 70 Анании;
  • День памяти преподобного Саввы Вишерского.

Приметы на 14 октября

В народном календаре 14 сентября — Покров день. На Руси верили, что в это время осень встречается с зимой, так что нужно успеть убрать весь урожай и перевести скот на зимний корм.

Фото: Samantha Gades / Unsplash

  • Свадьба в день Покрова приносит счастье, богатство и много детей;
  • Восточный или северный ветер на Покров сулит холодную зиму;
  • Гром в этот день, напротив, предвещает короткую и бесснежную зиму;
  • На Покров выпал снег, то и Дмитриев день (8 ноября) будет снежный;
  • Если журавли успели улететь до Покрова, то зима будет ранняя и суровая.

Кто родился 14 октября

Михаил Козаков (1934-2011)

Народный артист РСФСР знаком широкому зрителю по фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Обыкновенная история», «Человек-амфибия» и другим. Как режиссер Михаил Козаков прославился благодаря картинам «Покровские ворота»﻿ и «Безымянная звезда».

Кадр: фильм «Человек-амфибия»

Ральф Лорен (85 лет)

Американский модельер и основатель бренда Ralph Lauren обрел широкую славу благодаря кинематографу. Именно он создал костюмы для экранизации «Великого Гэтсби» (1974) и комедии Вуди Аллена «Энни Холл» (1977).

Уникальный стиль Лорена — это микс американского «вестерна», с использованием кожи, замши, джинсовой ткани и бахромы, и духа элитных колледжей. Модельер стремился создать практичную одежду, не лишенную утонченности, признаваясь, что его интересуют долголетие и вневременность, а не мода.

Кто еще родился 14 октября

  • Дуайт Эйзенхауэр (1890-1969) — 34-й президент США;
  • Валентин Юдашкин (1963-2023) — российский художник-модельер, кутюрье;
  • Тимур Родригез (45 лет) — российский артист и шоумен;
  • Ирена Понарошку (42 года) — российская телеведущая, журналистка, ведущая рубрики в шоу «Вечерний Ургант»;
  • Юрий Попов (1929-2013) — советский оперный певец, народный артист СССР.

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      Валерия Княгинина
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