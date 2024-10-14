Пожилая россиянка поговорила с «сотрудником» Центробанка и осталась без дома

Пожилая жительница Архангельска ответила на звонок от аферистов и осталась без дома. Детали произошедшего приводит пресс-служба областной прокуратуры.
В телефонном разговоре собеседник представился сотрудником Центробанка и заявил, что неизвестные пытаются оформить на имя пенсионерки кредит. Избежать разбирательств с коллекторами, по словам мошенника, можно, самостоятельно взяв несколько ссуд.
На волне успеха махинаторы взялись за имущество женщины: ей внушили, что для спасения сбережений необходимо продать квартиру. Доверившись злоумышленникам, горожанка решилась на сделку. Вырученные 3,7 миллиона рублей она вручила подосланному ими курьеру.
Теперь права пенсионерки отстаивают в суде. Возбуждено уголовное дело. Курьера, передавшего деньги за квартиру мошенникам, задержали, он признал вину.
Ранее похожая ситуация случилась в Казани. Под видом силовиком аферисты выманили у пенсионерки все накопления и квартиру.