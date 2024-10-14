Искусственное растение научили чистить воздух и вырабатывать энергию

Создано искусственное растение для накопления энергии и очистки воздуха

Специалисты Университета Бингемтона в Нью-Йорке (США) создали прототип растения, способного эффективно очищать воздух от углекислого газа. Исследование опубликовано в журнале Advanced Sustainable Systems.

Ученые пытались создать искусственное растение, которое способно накапливать энергию, преобразуя диоксид углерода в биоэлектричество. В итоге им удалось не только «научить» растение вырабатывать энергию, но и эффективно очищать воздух.

Авторы исследования рассказали, что искусственное растение состоит из пяти листьев, которые с помощью фотосинтеза могут преобразовывать углекислый газ в биоэлектричество. Накопленной энергии было достаточно, чтобы питать одну лампочку. Специалисты признались, что способность растения очищать воздух оказалась побочной.

Тесты показали, что в закрытом помещении изобретение может удалять углекислый газ эффективнее, чем обычное комнатное растение. В ходе эксперимента ученые выяснили, что искусственное растение может снизить уровень диоксида углерода с 5000 до 500 ppm. «Наш децентрализованный подход предлагает устойчивое, энергоэффективное решение проблем внутренней среды», — подчеркнули авторы исследования.

В конце лета ученые Стэнфордского университета разработали новый тип термохимического реактора, который может значительно улучшить процесс декарбонизации промышленности. При испытаниях реактор продемонстрировал эффективность более 85 процентов.