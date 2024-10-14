Двух россиян задержали за избиение участника СВО из-за широкой походки

В Волгоградской области задержали двух подозреваемых в избиении участника СВО

В Волжском Волгоградской области задержали двух жителей по подозрению в избиении мужчин, один из которых — участник специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержанных подозревают в преступлении по статье 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») УК РФ. С ними проводятся следственные действия, свою вину мужчины признали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что участников СВО избили из-за слишком широкой походки. В экстренных службах рассказали, что по факту нападения в полицию заявлений не поступало, но после общественного резонанса правоохранители начали проверку. Следователи возбудили уголовное дело, случившееся заинтересовало и главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.