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21:25, 14 октября 2024Спорт

Фитнес-тренер объяснила выбор правильной обуви для занятий спортом

Фото: Alexandr Podvalny / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как выбрать правильную обувь для занятий спортом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь рекомендовала подбирать обувь в зависимости от типа тренировки. «Если вы занимаетесь бегом, необходимо искать кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой. Для работы в зале или на групповых занятиях подойдут более легкие и гибкие модели, которые обеспечат хорошую устойчивость и дренаж влаги», — рассказала она.

Также тренер посоветовала уделить внимание размеру — между пальцами и носком должно быть достаточно пространства. Это поможет избежать неприятные ощущения во время интенсивных занятий. Кроме того, Соболь рекомендовала выбирать обувь из дышащего материала и с амортизацией.

Ранее Соболь раскрыла опасность прыжков на скакалке. «Прыгать на скакалке нельзя людям в пожилом возрасте. То же самое касается и людей с грыжами и протрузиями в позвоночнике», — объяснила эксперт.

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